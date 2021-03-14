«Ремонт отклеился»: на улице Баранова в Калининграде начало рушиться благоустройство

"Отклеившийся" ремонт на улице Баранова Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде на улице Баранова постепенно разрушается благоустройство. Если годом ранее жители обращали внимание на расшатанную клинкерную плитку, разбитую в пазах, то сегодня можно наблюдать целые плиточные «проплешины» в районе главного входа в ТЦ «Эпицентр», просадки, сломанные лавки и отбитый от клумб кирпич. В соцсетях даже начали шутить по поводу отклеившегося ремонта.

В начале марта о недочетах на улице Баранова сообщила в своем инстаграме и глава администрации Елена Дятлова.

- Местами есть проблемы с плиткой и облицовкой, - заявила она. - Все они взяты на карандаш, подрядчик о них знает и скоро приступит к исправлению.

Напомним, что пешеходная зона полностью открылась после реконструкции в октябре 2019 года. Концепцию внешнего облика пешеходной зоны разработали архитекторы Антон Сагаль, Ольга Балакириева и мастерская S.P.A.C.E. при поддержке КБ «Стрелка».