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Происшествия14 марта 2021 10:48

На окраине Калининграда легковушка на скорости перелетела кювет

Приземление зафиксировано на окраине ЖК «Восток»
Иван МАРКОВ
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Результаты пикирования с трассы

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На выезде из Калининграда утром 14 марта «спиди-гонщик» на легковушке вылетел с трассы, перемахнул кювет и приземлился в мягкий грунт. ДТП заметил один из жителей ЖК «Восток» из своего окна и выложил фото в сообществе автомобилистов Калининградской области.

Судя по фото, авария произошла у перекрестка с улицей Мелиоративной, напротив автозаправки «Рос&Нефть». Информации о пострадавших от ГИБДД пока не поступало.

ДТП