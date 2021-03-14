На окраине Калининграда легковушка на скорости перелетела кювет

Результаты пикирования с трассы Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На выезде из Калининграда утром 14 марта «спиди-гонщик» на легковушке вылетел с трассы, перемахнул кювет и приземлился в мягкий грунт. ДТП заметил один из жителей ЖК «Восток» из своего окна и выложил фото в сообществе автомобилистов Калининградской области.

Судя по фото, авария произошла у перекрестка с улицей Мелиоративной, напротив автозаправки «Рос&Нефть». Информации о пострадавших от ГИБДД пока не поступало.