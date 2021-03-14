«Подрядчик, больше так не делай!» Елена Дятлова прокомментировала капремонт улицы Автомобильной

Улица Автомобильная Фото: Елена Дятлова

В субботу 13 марта глава администрации Калининграда Елена Дятлова написала в своем инстаграме о результатах проверки улицы Автомобильной, где начался капремонт.

- На прошлой неделе подрядчик перекрыл часть дороги, но при этом техника на объект не вышла, - написала Дятлова. – Естественно, горожане не могли этого не заметить и пожаловались мне в социальных сетях. Настоятельно рекомендовала подрядчику больше так не делать. Любой капремонт и без того создает неудобства для жителей, поэтому необходимо хотя бы не усугублять ситуацию, даже лишние день-два для перекрытия дороги - это много.

Дятлова добавила, что под вечер пятницы техника на объекте все-таки появилась, а в субботу закипела работа.

- До конца августа подрядчик на улице Автомобильной должен сделать дорогу, тротуар с велополосой, ливневую канализацию, освещение и остановочные пункты, - сообщила глава. - Дорогу будут ремонтировать участками, всего их будет три. При ремонте участок будут перекрывать полностью. Естественно помним, что на этой улице жилые дома, магазин, заправка, парковка - возможность проезда к ним обязательно будет обеспечена. Еще один важный момент - удалось договориться с подрядчиком, что он сохранит молодые деревья, которые растут на месте будущей велополосы. Деревья останутся на этой же улице, подрядчик их аккуратно пересадит, сделает он это за свой счет.

Конечно же, обратила внимание дорожников на необходимость соблюдать культуру производства работ на объекте и установленные контрактом сроки. Я и мои коллеги будем контролировать процесс, чтобы к концу лета Автомобильная была готова к эксплуатации.