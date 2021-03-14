На трассе «Калининград-Долгоруково» насмерть сбили мужчину

Место аварии Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Гурьевском районе Калининградской области вечером 13 марта произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария случилась в 21 час 20 минут на 7-м километре автодороги «Калининград-Долгоруково».

- Со стороны города Калининграда в направлении поселка Долгоруково двигался автомобиль марки «Хендэ» под управлением 24-летней девушки (стаж вождения менее года), которая совершила наезд на шедшего по проезжей части во встречном направлении без светоотражающих элементов 38-летнего пешехода, - уточняет пресс-служба ведомства.

В результате дорожного происшествия пешеход скончался на месте ДТП до приезда «Скорой медицинской помощи».