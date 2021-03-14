В Московском районе Калининграда столкнулись два авто - один водитель пострадал

Автомобиль пострадавшего Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в субботу 13 марта произошло ДТП с пострадавшим на перекрестке улиц Олега Кошевого и Карамзина. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, в 7 часов утра там столкнулись «Шкода» и «Хендай».

- По улице Карамизна в сторону улицы Олега Кошевого двигался автомобиль марки «Шкода», под управлением 20-летнего водителя (стаж вождения 2 года), который при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем марки «Хендай», под управлением 28-летнего водителя, двигавшимся по равнозначной дороге справа, - сообщает подробности пресс-служба.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля «Хендай».