В следственном комитете подтвердили гибель мужчины на пожаре в Краснознаменском районе

На пожаре в поселке Узловое погиб мужчина Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В следственном отделе СК РФ по Калининградской области подтвердили смерть мужчины на пожаре в поселке Узловое Краснознаменского района.

- В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара в частном жилом доме в поселке Узловое Краснознаменского района обнаружено тело 72-летнего хозяина дома, - сообщает пресс-служба ведомства. - По данному факту Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее пресс-служба МЧС сообщала, что на пожаре в поселке Узловое пострадал человек.