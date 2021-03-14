В следственном комитете подтвердили гибель мужчины на пожаре в Краснознаменском районе

На пожаре в поселке Узловое погиб мужчина
Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
В следственном отделе СК РФ по Калининградской области подтвердили смерть мужчины на пожаре в поселке Узловое Краснознаменского района.
- В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что при тушении пожара в частном жилом доме в поселке Узловое Краснознаменского района обнаружено тело 72-летнего хозяина дома, - сообщает пресс-служба ведомства. - По данному факту Советским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка.
По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем.
Напомним, ранее пресс-служба МЧС сообщала, что на пожаре в поселке Узловое пострадал человек.