В Калининградской области от коронавируса скончались еще 5 человек

Пенсионеры, по статистике заболеваемости, на втором месте после работающих и бизнесменов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье 14 марта в региональном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией сообщили о пяти новых летальных случаях от COVID-19 (количество летальных случаев увеличилось до 328).

Кроме того, в штабе уточнили, что за последние сутки зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, из которых 53 пациента обратились за медпомощью с симптомами ОРВИ, 12 – с пневмонией, и у 2 нет симптомов.

Среди заболевших:

- 22 пенсионера;

- 3 медицинских работника;

- 1 сотрудник образовательного учреждения;

- 2 работающих на промышленных предприятиях;

- 2 работника транспортных узлов и транспортных средств

- 1 работник предприятия пищевой промышленности;

- 1 сотрудник банка;

- 25 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 1 студент БГА;

- 9 неработающих.