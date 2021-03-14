В Калининградской области от коронавируса скончались еще 5 человек

Пенсионеры, по статистике заболеваемости, на втором месте после работающих и бизнесменов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В воскресенье 14 марта в региональном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией сообщили о пяти новых летальных случаях от COVID-19 (количество летальных случаев увеличилось до 328).
Кроме того, в штабе уточнили, что за последние сутки зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, из которых 53 пациента обратились за медпомощью с симптомами ОРВИ, 12 – с пневмонией, и у 2 нет симптомов.
Среди заболевших:
- 22 пенсионера;
- 3 медицинских работника;
- 1 сотрудник образовательного учреждения;
- 2 работающих на промышленных предприятиях;
- 2 работника транспортных узлов и транспортных средств
- 1 работник предприятия пищевой промышленности;
- 1 сотрудник банка;
- 25 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 1 студент БГА;
- 9 неработающих.