На променаде в Зеленоградске припарковался «хозяин жизни»

В Зеленоградске автомобилисты облюбовали под парковку пешеходный променад Фото: Группа "Подслушано Зеленоградск" в "ВКонтакте"

В Зеленоградске отдыхающие в очередной раз зафиксировали появление автомобилиста-нарушителя на приморской пешеходной зоне. Фото автомобиля, стоящего на краю велодорожки променада, появилось в сообществе «Подслушано Зеленоградск», и его автор надеется, что на автовладельца обратят внимание в ГИБДД (на фото легко читается номер транспортного средства).

- Это «царь», «хозяин жизни». А если по факту, то просто быдло! – негодует одна из подписчиц сообщества.

- Борзота! Проезжую часть устроили! – добавляет вторая.

- Фото в ГИБДД надо скинуть - пусть работают. Надо любить свой город и с уважением относиться как к нему, так и к согражданам. Жаль, что такие еще и множатся, - сокрушается третий комментатор.