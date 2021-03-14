Выполнили три погружения и просканировали дно: на Немане продолжаются поиски 7-летнего Артема Пешехонова

Один из водолазов-поисковиков Фото: Предоставлено организаторами

На реке Неман в районе городов Советск и Неман продолжаются поиски 7-летнего Артема Пешехонова, пропавшего вечером 17 февраля. О том, как проходят поиски, отчиталась на своей официальной странице Вконтакте водолазная группа «Добротворецъ».

Группа водолазов направилась в Калининградскую область 11 марта, а в субботу 13 марта проходил уже второй день поисков. Утром поисковики распределили группы по задачам: пешая группа направилась по берегу Немана от Неманского залива в сторону Советска, а экипаж моторной лодки курсировал вдоль границы с Литвой от залива до моста Королевы Луизы и провели сканирование дна галсовым методом при помощи эхолот-структурсканера. Водолазы и дайверы, начиная с 13:00 совершили три погружения.

Заявка водолазам была подана поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» 18 февраля.

Напомним, по факту пропажи Артема Пешехонова сотрудниками следственного управления СКР возбуждено уголовное дело.