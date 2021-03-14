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Происшествия14 марта 2021 17:50

На Киевской не поделили дорогу «Фольксваген» и «Яндекс.Такси»

Столкновение произошло у поворота на улицу Тихорецкую
Иван МАРКОВ
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ДТП на улице Киевской

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде днем 14 марта на улице Киевской произошло ДТП у поворота на улицу Тихорецкую. Судя по фотографиям, опубликованным в сообществе автомобилистов Калининградской области, дорогу не поделили «Фольксваген Гольф» и «Яндекс.Такси». Причем, «Фольксваген» пострадал намного сильнее – у него раздавило бампер и изогнуло капот.

В районе 16:00 на месте с причинами аварии уже разбиралась Госавтоинспекция. Информации о пострадавших не поступало.

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