«Балтика» одержала пятую победу подряд

Балтийцы снова порадовали болельщиков Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

«Балтика» в воскресенье 14 марта обыграла на своем поле «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0. Это уже пятая победа калининградских футболистов подряд.

Началось все с удаления с поля защитника хабаровчан Эмерсона на 54-й минуте матча, а вслед за этим на 75-й минуте Максим Кузьмин заработал пенальти, которое уверенно реализовал Мирослав Маркович, отправив в разные углы мяч и вратаря. Правда, в конце матча (на 81-й минуте) за вторую желтую карточку был удален балтиец Ян Казаев, однако соперники не успели воспользоваться этим моментом.

Следующий домашний матч «Балтика» сыграет 24 марта против «Оренбурга».