В центре Калининграда в машине заживо сгорел человек

Сгоревшее авто на Ленинском проспекте Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде в ночь с 14 на 15 марта произошло страшное ДТП. Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, в центре города несколько машин ГИБДД устроили погоню за нарушителем, и в районе перекрестка Ленинского проспекта и улицы Барнаульской он не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль от столкновения загорелся, а находившийся в нем человек, по предварительной информации, сгорел заживо.

Во время пожара автомобили ГИБДД перекрыли движение на одной полосе Ленинского проспекта (со стороны Барнаульской).