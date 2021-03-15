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Происшествия15 марта 2021 8:57

В центре Калининграда в машине заживо сгорел человек

Из-за пожара был перекрыт Ленинский проспект
Иван МАРКОВ
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Сгоревшее авто на Ленинском проспекте

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде в ночь с 14 на 15 марта произошло страшное ДТП. Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, в центре города несколько машин ГИБДД устроили погоню за нарушителем, и в районе перекрестка Ленинского проспекта и улицы Барнаульской он не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль от столкновения загорелся, а находившийся в нем человек, по предварительной информации, сгорел заживо.

Во время пожара автомобили ГИБДД перекрыли движение на одной полосе Ленинского проспекта (со стороны Барнаульской).

ДТП