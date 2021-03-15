На трассе Калининрад-Черняховск перевернулся микроавтобус

Водитель, по словам его знакомых, не пострадал Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На трассе Калининград-Черняховск, в районе поселка Междуречье, в воскресенье вечером произошло ДТП с участием микроавтобуса «Мерседес Спринтер». Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, авто улетело в кювет на противоположной ходу движения стороне дороги и перевернулось на крышу. В результате по кювету разбросало груз микроавтобуса – ящики с товарами.

- Это мой знакомый, он от встречки уходил, - написал один из комментаторов. – Вернее, от встречки, обгонявшей встречку.

Водитель микроавтобуса не пострадал.