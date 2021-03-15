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Происшествия15 марта 2021 9:15

На трассе Калининрад-Черняховск перевернулся микроавтобус

По словам знакомых водителя, он уходил от лобового столкновения
Иван МАРКОВ
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Водитель, по словам его знакомых, не пострадал

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

На трассе Калининград-Черняховск, в районе поселка Междуречье, в воскресенье вечером произошло ДТП с участием микроавтобуса «Мерседес Спринтер». Как сообщают очевидцы в сообществе автомобилистов Калининградской области, авто улетело в кювет на противоположной ходу движения стороне дороги и перевернулось на крышу. В результате по кювету разбросало груз микроавтобуса – ящики с товарами.

- Это мой знакомый, он от встречки уходил, - написал один из комментаторов. – Вернее, от встречки, обгонявшей встречку.

Водитель микроавтобуса не пострадал.

ДТП