В Калининграде 8 марта пропал 35-летний мужчина

Мужчина вышел из дома на улице Каменной и не вернулся Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде уже больше недели разыскивают 35-летнего мужчину. Как сообщают поисковики из ПСО "Запад", Зябин Руслан Анатольевич вышел из дома на улице Каменной, и до на стоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза. Был одет в черную куртку и, предположительно, в спортивные штаны или джинсы, в черные демисезонные ботинки.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам горячей линии: 508-038, 520-444 или в полицию: 02, 112.