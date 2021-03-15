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Происшествия15 марта 2021 9:40

На проспекте Калинина легковушка пробила тротуарное ограждение

Из-за аварии образовалась пробка в районе входа в Южный парк
Иван МАРКОВ
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Оба участника аварии напротив входа в Южный парк

Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Калининграде, в районе перекрестка проспекта Калинина и улицы Октябрьской, произошло ДТП с участием двух автомобилей. Судя по опубликованным в сообществе автомобилистов фотографиям, легковушка вылетела на тротуар, пробив ограждение напротив центрального входа в Южный парк, а внедорожник занимает одну полосу прямо на повороте.

Судя по всему, после столкновения между автомобилистами произошла ссора, так как у внедорожника разбито боковое стекло со стороны водителя. Очевидцы также сообщают, что авария стала причиной утренней пробки на проспекте Калинина.

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