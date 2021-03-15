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Общество15 марта 2021 9:59

Власти Калининграда выделяют 1,5 миллиона рублей на ремонт площади Победы

Ранее Елена Дятлова писала, что на площади «некачественно сформирован подстил»
Иван МАРКОВ
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В Калининграде проведут ремонт на площади Победы. На эти цели власти готовы выделить полтора миллиона рублей. Соответствующий аукцион уже опубликован на сайте госзакупок.

Будущему подрядчику предстоит с 19 марта до 30 апреля 2021 года отремонтировать растрескавшееся мощение на площади в границах улиц Гаражная, Профессора Баранова и Черняховского.

Напомним, ранее в своем инстаграме Елена Дятлова писала, что видела все недочеты на площади.

- Город проводил экспертизу, которая показала, что некачественно сформирован подстил. Да, придется местами менять плитку, - писала глава администрации.