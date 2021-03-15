Приставы взыскали с калининградца 1,5-миллионную задолженность за аренду земли

Приставы взыскали с калининградца 1,5-миллионную задолженность за аренду земельного участка в пользу администрации Светлого. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Чтобы побудить должника к погашению долга, судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество предпринимателя. Мера оказалась действенной: не сумев оформить сделку продажи земли, находящейся в собственности, мужчина в полном объеме погасил задолженность и заплатил исполнительский сбор 7% от суммы долга.

Деньги уже поступили в бюджет.