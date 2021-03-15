Калининградец сломал лодыжку сожительнице, которая три дня отсутствовала дома

На жителя Правдинска завели уголовное дело за избиение сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

28-летняя женщина три дня отсутствовала дома, что очень не понравилось ее сожителю. Мужчина устроил скандал, в ходе которого избил ее рулоном обоев, сломав лодыжку. Медики расценили травму как средний вред здоровью.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.