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Общество15 марта 2021 10:47

Калининградец сломал лодыжку сожительнице, которая три дня отсутствовала дома

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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На жителя Правдинска завели уголовное дело за избиение сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

28-летняя женщина три дня отсутствовала дома, что очень не понравилось ее сожителю. Мужчина устроил скандал, в ходе которого избил ее рулоном обоев, сломав лодыжку. Медики расценили травму как средний вред здоровью.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.