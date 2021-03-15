За месяц в Калининграде реабилитацию после ковида прошли 50 пациентов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде на базе Центральной городской клинической больницы открылось специализированное подразделение для медицинской реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Центр был создан для реабилитации больных с развитием среднетяжелых и тяжелых форм пневмонии. Для этого специально отвели отдельный этаж ЦГКБ, в общей сложности 60 коек. В течение месяца медицинскую реабилитацию в центре прошли 50 пациентов. Сейчас там находятся еще 39 больных.

Продолжительность госпитализации для медицинской реабилитации составляет не менее 14 дней. При этом в центр направляются пациенты, которые получали лечение от коронавируса не только в ЦГКБ, но и других инфекционных стационарах региона, в том числе в муниципалитетах.

«После поступления пациента в центр и врачебного осмотра для него составляется индивидуальная программа медицинской реабилитации, – рассказала заведующая отделением Наталья Богданова. – Она направлена на максимальное восстановление нарушенных функций, в данном случае – дыхательных. С пациентами проводятся занятия лечебной физкультурой и индивидуальный тренинг, которые способствуют укреплению мышц дыхательной мускулатуры».

При выписке пациентам дается индивидуальное домашнее задание, чаще всего – четыре-пять простых упражнений, которые можно легко повторять в бытовых условиях, в том числе с использованием подручных предметов. Заниматься самостоятельно можно два-три раза в день.