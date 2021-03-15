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В Калининградской области стартовал проект «Мама – предприниматель», первые занятия начнутся в понедельник, 15 марта, по итогам анкетирования на занятия приглашены более 30 жительниц региона. Они получат базовые знания в сфере предпринимательства, а по итогам тренинга – представят свой проект. Автор лучшей бизнес-идеи будет награжден денежным грантом.

Подведение итогов и торжественное вручение сертификатов участницам обучения состоится в пятницу, 19 марта.

В 2019 году программа «Мама - предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». К настоящему времени более 5 600 женщин по всей России приняли участие в программе. Свыше 30 % ее выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес.