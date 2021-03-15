Власти Калининграда закупят оборудование для формовки деревьев

Деревья в Калининграде обрезают чаще всего вот так. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде власти хотят купить оборудование для формовки деревьев и обучить специалистов ее проводить. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал замглавы администрации, председатель комитета городского хозяйства Александр Запивалов.

По его словам, сейчас делают обрезку деревьев на улице Баранова, а на улице Горького (от Сибирякова до Островского) хотят «сделать деревья особенными».

- Надо учиться обязательно! И тем людям, которые на вышке работают тоже. Одно дело пройти обучение безопасным условиям труда на вышке. А другое – научиться правильно работать с формовкой дерева. У нас будут проходить семинары и мастер-классы, будут приезжать специалисты, будем, наверное, покупать необходимое оборудование для нормальной формовки деревьев, - сказал Александр Запивалов. - Мы обращаемся к специалистам, которые работают в зоопарке, к примеру. Проводим совместные совещания. Мы хотим увидеть ту или иную улицу, как она будет выглядеть, в том числе, и в архитектурном плане, как нужно оформить те или иные деревья. Деревья разные и оформление их тоже может быть разным.