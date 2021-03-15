18 пенсионеров, 2 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 57 случаев ОРВИ, 12 случаев пневмонии и 4 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 18 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 2 сотрудника образовательных учреждений;
- 3 работающих на промышленных предприятиях;
- 4 работника транспортных узлов и транспортных средств
- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- работник с/х предприятия;
- сотрудник охранного предприятия;
- сотрудник санатория;
- 17 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- студент Калининградского бизнес-колледжа;
- воспитанник д/с 3 Светлый;
- 2 учащихся (АПКМК Гусев; Гимназия Гурьевск);
- ребёнок до года;
- 10 неработающих.
Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 29367 случаев заболевания.