18 пенсионеров, 2 школьника: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 73 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 57 случаев ОРВИ, 12 случаев пневмонии и 4 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 18 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 2 сотрудника образовательных учреждений;

- 3 работающих на промышленных предприятиях;

- 4 работника транспортных узлов и транспортных средств

- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- работник с/х предприятия;

- сотрудник охранного предприятия;

- сотрудник санатория;

- 17 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- студент Калининградского бизнес-колледжа;

- воспитанник д/с 3 Светлый;

- 2 учащихся (АПКМК Гусев; Гимназия Гурьевск);

- ребёнок до года;

- 10 неработающих.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 29367 случаев заболевания.