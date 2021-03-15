В Калининграде пройдет выставка одного стула

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В Калининградском историко-художественном музее открылась необычная выставка. В экспозиции представят… один стул.

- До 31 марта посетители музея смогут увидеть стул из театральной ложи Калининградского областного драматического театра 1960 года, - рассказали в музее, напомнив, что в здание на проспекте Мира областной драмтеатр переехал именно в 1960. Официальное открытие было приурочено ко дню рождения Ленина.

Проект «Выставка одного предмета» посвящен 75-летию образования Калининградской области. В течение 2021 года в рамках ретроспективного выставочного проекта старейший музей региона представит фондовые предметы, связанные со знаменательными датами в истории края.

Первая выставка одного предмета приурочена Всемирному дню театра.