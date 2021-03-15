В Калининградской области снимают ограничение на ночную работу кафе и ресторанов

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Срок действия ограничений ночной работы общепита в Калининградской области завершается в понедельник, 15 марта. Ограничение не продлевается, и с 16 марта кафе и ресторанам можно работать и в ночное время. Об этом сообщили в правительстве региона.

Ранее в Калининградской области продлили режим самоизоляции для пожилых граждан. Он действует до 22 марта, хотя затем также может быть отменен. Все зависит от того, какой будет эпидемиологическая обстановка.

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Региональные власти объявили новый список послаблений антикоронавирусного режима. Прежде всего, сняты ограничения с проведения занятий в очном формате в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. С 1 февраля колледжи и техникумы возобновляют обучение. С 8 февраля рекомендуется начать работу вузов в очном формате при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм (подробности).