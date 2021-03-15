В Калининграде хотят использовать «рентген» для просвечивания деревьев

. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининграда планируют купить специальное оборудование, которое позволит определить состояние деревьев в городе. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказал замглавы администрации, председатель комитета городского хозяйства Александр Запивалов.

- Мы заказали диагностическое оборудование, чтобы можно было просвечивать реально стволы деревьев и видеть состояние. Потому что вы видите, что происходит. Спиливают вроде под пень, под корень, смотрим, там чистый срез. Полтора метра выше делаем спил – оно труха! Сейчас ветер был, но деревья не падали, падали макушки. Или дерево с высокой парусностью, его просто обрубало по центру.

По словам Александра Запивалова, уже через пару месяцев технику привезут в Калининград.

- Думаю, летом оборудование будет поставлено, и мы начнем диагностику, - сказал он и отметил, что отдел озеленения мэрии будет заниматься и «новой темой» - лечением деревьев в Калининграде.