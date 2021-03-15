Калининградка отказалась от ребенка, но получила материнский капитал

В марте 2019 года 32-летняя (тогда) жительница Калининграда выступила в роли суррогатной матери, благополучно разрешившись родами в рамках предварительно заключенного договора. Передав младенца биологическим родителям и отказавшись от своих прав на него, женщина, однако, написала в региональное отделение Пенсионного фонда РФ о заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал в связи с рождением второго ребенка. О подробностях этого самого рождения заявительница госучреждение она предпочла не информировать. Вожделенный сертификат на сумму 453 026 рублей калининградка получила, с помощью этих денег погасив кредит на строительство жилья.

Несложная махинация вскрылась в результате проверки, проведенной УФСБ России по Калининградской области. Оттуда материалы перекочевали в местное Управление СКР, которое и проводило расследование уголовного дела о «мошенничестве при получении социальных выплат, установленных законами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенном в крупном размере».

- На стадии предварительного следствия обвиняемая вину признала в полном объеме, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - В целях обеспечения исполнения приговора суда в части возможного штрафа, следствием наложен арест на денежные средства обвиняемой в размере 400 тысяч рублей.

Обвинительное заключение уже утверждено заместителем прокурора области, и в ближайшее время дело поступит в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит лишение свободы сроком до 10 лет.