На выходных саперы Балтфлота обезвредили 5 боеприпасов времен войны

. Фото: пресс-служба Балтфлота

На выходных в Калининградской области военные саперы обезвредили 5 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

130-мм артиллерийский снаряд был вывезен с улицы Суворова в Калининграде, 82-мм минометная мина обезврежена на улице Таежной в Балтийске, кроме того военные инженеры обезвредили два 75-мм артиллерийских снаряда на территории СНТ «Балтийские озерки» под Балтийском.

Все боеприпасы были вывезены на флотские полигоны для дальнейшего уничтожения.

С начала 2021 года специалисты групп разминирования Балтийского флота уже обезвредили около 300 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.