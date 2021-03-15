В Калининграде бывшего менеджера банка отправили в колонию за кражу 5 млн рублей у клиентов

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В Калининграде осудили бывшего сотрудника банка, укравшего крупную сумму денег у клиентов. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2019 году менеджер банка произвел замену логина и пароля от имени владельцев сберегательных счетов банковских карт. Это дало ему возможность совершать операции при помощи мобильного приложения. В частности, он переводил деньги клиентов банка на карты, которые сам выпустил. Всего он украл у девяти клиентов более 5 млн рублей.

Центральный районный суд Калининграда признал уже бывшего менеджера виновным в краже и приговорил его к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии общего режима.