В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии грабежей

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В Калининграде сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии грабежей и мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В начале февраля ранее судимый 44-летний мужчина ограбил ломбард, прихватив две золотые цепочки. Через неделю злоумышленник таким же способом попытался отобрать ювелирные украшения у продавщицы магазина зоотоваров. А еще спустя некоторое время на улице похитил у женщины смартфон стоимостью 125 тысяч рублей под предлогом осуществления звонка.

На задержанного завели уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Мошенничество».