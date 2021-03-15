Мэрия Калининграда о ремонте разбитого тротуара на улице Леонова: «Пока в планах нет»

. Фото: Иван МАРКОВ

Накануне читатель "Комсомолки" Сергей Солдатов пожаловался в газету:

- На нечетной стороне улицы Космонавта Леонова разбит асфальт на тротуарах – пешеходам невозможно ходить, особенно инвалидам. Когда их приведут в порядок?

В администрации Калининграда нам пояснили:

- В этом году ремонта тротуаров по нечетной стороне улицы Леонова не будет. Данный участок включен в перечень объектов улично-дорожной сети, требующих ремонта тротуаров. Рассмотрение вопроса возможно при формировании документов планирования дорожной деятельности на последующий плановый период.

Пока без ремонта и спуск от переулка Большевистского до ул. Ольштынской, на плачевное состояние которого обратила внимание местная жительница Ирина Сергеева. Она написала в рубрику "Спроси у "Комсомолки":

- Асфальтовое покрытие здесь разбито, поручней нет, не говоря уже про пандус. В дождь и гололед идти просто опасно для жизни. По нему многие ходят к остановке на Ленинском проспекте.

На вопрос жительницы о том, можно ли привести спуск в порядок, администрация Калининграда ответила, что в 2021 году мероприятия по обустройству и ремонту спуска не предусмотрены. Но спуск включен в перечень объектов, требующих ремонта и обустройства. Если средства на ремонт и найдутся, то работы - не раньше следующего года.