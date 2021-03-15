В Калининградской области до 19 марта работает «горячая линия» по защите прав потребителей

В Калининградской области до 19 марта работает «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, консультации и разъяснения по вопросам в сфере защиты прав потребителей, в том числе, как написать претензию, можно получить по телефонам:
Отдела защиты прав потребителей Управления: 8 (4012) 57-24-03,
Консультационного Центра ФБУЗ: 8(4012) 53-84-36.
В территориальном отделе в г. Немане: 8-40162-2-3912
В отделе в Зеленоградске 8-40150-32959
В отделе в Гусеве: 8-40143-32766
В отделе в Черняховске: 8-40141-34777
В отделе в Багратионовске: 8-40156-32003
В отделе в Гурьевске: 8-40151-39594
Подробности и о том, как написать заявление в Управление Роспотребнадзора, читайте здесь.