Стало известно, когда по ТВ покажут фильм «Преступление», снятый в Калининграде

"Преступление" снимали в Калининграде. Фото: Телеканал «Россия»

Новый сезон детективного сериала «Преступление», съемки которого проходили прошли в Калининградской области, начинается с 22 марта на телеканале «Россия». Об этом сообщает пресс-служба канала.

«Главные герои – следователи Москвина (Дарья Мороз) и Чистяков (Павел Прилучный) – раскрывают новое изощренное преступление, которое держит в страхе весь город. К звездному актерскому составу фильма в новом сезоне присоединятся Мария Миронова, Виталий Кищенко и Артем Ткаченко», - рассказали в пресс-службе канала «Россия».

- Думаю, зрители, которые полюбили первый сезон за атмосферу и неожиданные повороты сюжета, не будут разочарованы. Во втором сезоне загадок будет ещё больше, и будет, чем заняться! – говорит Павел Прилучный. - Второй сезон – это переходный период Чистякова, он уходит от тусовок и хочет спокойной жизни, работать и никому не мешать. Он легко мог бы превратиться в офисного клерка, но его стремление найти разгадку и внутреннее чутье никогда не позволили бы ему просто сидеть на одном месте.

Как рассказали создатели фильма, Калининград очень точно попадает в атмосферу истории: мрачновато-серый антураж в стиле современного нуара.

- Город нас держал в определенной строгости. Здесь невозможно снять мыльную оперу, но возможно рассказать историю сложную, запутанную, со множеством неожиданных и затягивающих вглубь сюжетов, - отметил Прилучный.

Новый сезон сериала «Преступление» смотрите с 22 марта в 21:20.