Волонтеры убрали мусор возле старинной кирхи Шенвальде

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В Ярославском Гурьевского района, бывшем Шенвальде, провели воскресник. Мероприятие, в котором участвовали 40 человек, организовали 14 марта волонтеры движения «Хранители руин». Как говорится в Инстаграме организации, от мусора очистили уцелевшую башню средневекового храма, сгребли огромное количество листьев перед «открыточным» видом объекта, по периметру вырезали и подготовили для вывоза две большие кучи веток и собрали порядка 40 мешков с мусором.

«Невероятно круто осознавать, что в нашем порой депрессивном мире есть столько активных энтузиастов! Именно мы показываем государству, церкви и отдельным критически и/или равнодушно настроенным группам общества, что постепенно решать проблемы исторических памятников можно — организовавшись для этого самостоятельно, привлекая к нашей инициативе неравнодушных людей и помощь от конкретных структур», - отметили волонтеры.

Нашлись и спонсоры, которые помогли, в частности, с инструментами.

Присоединиться к следующим выездам может любой желающий.