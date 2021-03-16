Калининградцы могут получить значки с символикой 90-летия комплекса ГТО СССР

В Калининграде до 24 марта проходит Всероссийская акция, приуроченная к 90-летию создания комплекса ГТО СССР. В школах проводят тематические уроки с участием заслуженных деятелей физической культуры и спорта и титулованных спортсменов.

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, 17 марта во дворце спорта «Юность» пройдет финальный этап зимнего Фестиваля ГТО,

Интересно, что все калининградцы могут зарегистрироваться и выполнить нормативы ВФСК ГТО в 2021 году. Организаторы отмечают, что это позволит получить памятный знак отличия с символикой 90-летия создания исторического комплекса ГТО СССР.