Аналитики назвали самые редкие и необычные вакансии в Калининграде

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Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru во вторник, 16 марта, назвали самые редкие и необычные вакансии в Калининградской области

Речь о более десятка интересных вакансий в регионе, которые доступны прямо сейчас. В топ вошли: фасовщик мороженого (от 30 до 32 000 руб), флорист (от 23 до 36 000 руб), сыродел (от 30 до 32 000 руб), IT-рекрутер, колорист (до 35 000 рублей за производство краски, грунта и штукатурки).

Также есть вакансии из сферы сельского хозяйства, которые тоже считаются редкими. Это скотник, в обязанности которого входит кормление и поение животных, взвешивание скота, подача молока телятам и др. Это ветеринарный фельдшер (в задачи входит проведение санитарно-ветеринарных работ по уходу за выменем коров) и оператор машинного доения.