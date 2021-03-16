В Калининграде разыскивают 16-летнюю школьницу

. Фото: пресс-служба областного УМВД.

Полиция Калининграда разыскивает 16-ти летнюю Екатерину Рублевскую, которая 12 марта в 16:00 ушла из дома в СНТ «Сад 1» и по настоящее время ее местоположение не известно.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что девушка при себе имеет рюкзак черного цвета, беспроводные наушники салатового цвета.

Она была одета: темно-синяя синяя куртка с капюшоном, с красной подкладкой, штаны болотного цвета, белые кроссовки.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 178-180 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, карие глаза.

В случае, если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-202, 552-098, либо 02 (102 с мобильного).