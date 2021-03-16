Калининград вошел в топ популярных городов России для путешествий на майские праздники

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В России назвали самые популярные для путешествий на майские праздники и Пасху города. В список попал и Калининград. Об этом сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.

Калининград в рейтинге занимает шестое место после Ялты, Сочи, Санкт-Петербурга, Кисловодска и Москвы.

«Туристы чаще всего бронируют на майские праздники номера в отелях — 58,88% и квартиры — 31,81%, дома — 8,61%. Большинство предпочитают путешествовать парами — 42,71%. Еще 23,73% семей планируют поездки в мае с детьми», - отмечают аналитики.

По данным экспертам, средняя стоимость ночи в отелях Калининграда в период с 1 по 9 мая составляет 1472 рубля.