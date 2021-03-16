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Общество16 марта 2021 10:25

Житель Черняховска снял с железнодорожных путей 250 креплений

Виктор Сергеев
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Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

Транспортные полицейские раскрыли кражу железнодорожных деталей около станции Черняховск. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

24-летний местный житель демонтировал с подъездного пути необщего пользования 250 железнодорожных противоугонов. Мужчина хотел сдать их в пункт приема черного металла, однако его задержали оперативные сотрудники транспортной полиции. Ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за присвоение и растрату.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.