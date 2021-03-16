Поведение клиентов в сети Tele2 значительно изменилось за год удаленки

.

После перехода предприятий на удаленный режим работы, жители Северо-Запада стали чаще уезжать загород и на дачи. Tele2 проанализировала изменения в распределении интернет-трафика в период режима ограничений в Калининградской, Вологодской, Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях, республике Карелии, а также в Санкт-Петербурге и области.

Наибольший рост трафика на Северо-Западе был зафиксирован в Новгородской области – на 45% по сравнению с предыдущими неделями, когда все население жило привычной жизнью. На втором месте оказалась Ленинградская область, где потребление мобильного интернета увеличилось на 36%, а на третьем месте районы республики Карелии - 30%. В Калининградской области рост трафика в районах области составил 23%. После отмены ограничений ситуация стабилизировалась. За 2020 год интернет-трафик в сети Tele2 по Северо-Западу увеличился на 30%, а в стандарте 4G на 50%.

В Калининградской области рост трафика в сети 4G за 2020 год составил 70%. Оператор масштабно развивает инфраструктуру связи в регионе, строит новые базовые станции и модернизирует действующую сеть. Работы затронули все населенные пункты области. Кроме того оператор расширен канал в сетяи LTE-1800 до 15 МГц, что позволило увеличить среднюю скорость передачи данных на 30%. Общий объем инвестиций Tele2 в Калининградской области за последние несколько лет превысил 1 млрд рублей.

Изменилась и роуминговая активность клиентов оператора. Число абонентов, которые отправились в путешествие по регионам России на новогодних каникулах, выросло на 25% по сравнению с прошлым годом, а общий пассажиропоток за границу сократился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Калининградцы чаще всего путешествовали в Санкт-Петербург и Москву, Краснодарский край и в Челябинскую область.

С помощью технологии big data аналитики Tele2 проанализировали, на что чаще всего расходовали интернет-трафик абоненты. Самым популярным видом досуга стал просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах – 73%, далее по популярности идут образовательные сайты - 20%, а 7% пользователей читали книги. Отметим, что самыми скачиваемыми книгами за время пандемии по данным сервиса «Tele2 Книги» стали издания из раздела «Психология», а самой популярной бесплатной книгой стал «Брак без крика и ссор», на третьем месте – «Идиот» Достоевского. Хотя годом ранее бестселлерами становились книги в жанре фэнтези. Также растет интерес и к киберспорту. На Северо-Западе наиболее активными оказались Петербуржцы. За 2020 год на платформе Cyberhero количество игроков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличилось более чем в 5 раз.