В Калининградском зоопарке поставили новый забор

Вход в зоопарк с улицы Брамса может заработать в конце этого года. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке закончили замену ограждения со стороны улицы Шота Руставели и обустройство нового входа с улицы Брамса.

- Это территория зоопарка и была ею еще в Кенигсберге, - пояснила директор учреждения Светлана Соколова. - На данном этапе идет ее благоустройство, по окончании которого и начнет работать новый вход. Ориентировочные сроки – конец этого года.

Как сообщили в зоопарке, проект благоустройства территории реализуется в рамках Программы приграничного сотрудничества «Польша - Калининградская область». Новое ограждение двучастное - глухое на основной территории (там в будущем планируют разместить вольеры для животных и хоззону) и прозрачное на участке ближе к улице Брамса.