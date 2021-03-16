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Общество16 марта 2021 11:00

В Калининграде разыскали пропавшую 17-летнюю девушку

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция разыскала пропавшую 7-летнюю Екатерину Р. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

«Девушку разыскали у ее подружки. Установлено, что противоправных действий с ней не происходило. Сейчас полицейские беседуют с несовершеннолетней, разъясняют ей недопустимость самовольных уходов из дома. В ближайшие часы она будет передана родителям», — сообщила Светлана Поставничая.

Напомним, что днем ранее в полицию поступило заявление от родственников пропавшей. Они сообщили, что девушка ушла гулять 3 дня назад и перестала выходить на связь. На поиски Екатерины были направлены инспекторы ПДН, оперативники уголовного розыска и патрульные.