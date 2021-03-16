В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

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Фото: архив "КП"
В Калининграде во вторник, 16 марта, в течение дня не будет электричества в домах на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 13 часов света не будет на ул. Красносельской 1,2,56,58,76-78,80; ул. Белинского 38; ул. Глазунова 9,11.
До 17:00 электричество отключено в мкр. Прегольском, в пр-де Речном 1,2,3,8,10а, 10б,13,13а, 15,18,19,16,22,23,25,28.
До 18:00 энергоснабжение отключено по адресам:
ул. Красносельская 9-11,32,34. 42,44,63а,б,65,67б,71
ул. Белинского 40,55-63 К-1,2
ул. Глазунова 7б
пер. Радистов 2,
ул. Воздушная 7
пер. Воздушный 7,9-11
ул. К. Леонова 60б
пл. Победы 1 К-1,2,3,4
ул. Театральная 34.
В Центральном же районе приостановлено холодное водоснабжение до 11:00 по адресам:
мкр. Совхозный
ул. Усадебная 1-51
ул. Привольная 3-17
ул. Рядового Павленко 1-18
ул. Урожайная 34-40.
В Ленинградском районе воды не будет до 15:00 на ул. Юбилейной 6,8; до 16:00 – на ул. Молодой Гвардии.
В Московском районе до 16:00 вода холодная отключена на ул. Транспортной 2-4;10-12,14-24,23 и в Транспортном тупике 1-1а;7-7а;9.
До 17:00 приостановлено теплоснабжение в Ленинградском районе по адресам:
ул. Маршала Баграмяна 2-12,18,20-32
ул. Красноярская 1-5,2-4
ул. Мариупольская 1-13,2-26
ул. Генерала Буткова 1
ул. Загорская 1-5
Московский пр-т 1-17,8-22,26-38,42-46,48а
наб. Петра Великого 1,5,7.