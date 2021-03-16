Огненный шар на Ленпроспекте: появилось видео ДТП в Калининграде, в котором заживо сгорел пассажир

Страшная авария на Ленинском проспекте. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В ночь на понедельник в центре Калининграда произошла страшная авария. Водитель автомобиля "КИА", спасаясь от полицейской погони, не справился с управлением и на огромной скорости врезался в дерево. Машина тут же вспыхнула, превратившись в огненный шар. Пассажир "КИА" сгорел заживо, а водителю повезло, он успел выпрыгнуть и отделался травмами.

- Около 02:20 водитель автомобиля «КИА Спектра» проигнорировал законные требования инспекторов ГИБДД об остановке и попытался скрыться, - рассказала начальник пресс-службы регионального УМВД РФ Светлана Поставничая. - В связи с тем, что он создавал угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения, было организовано преследование силами экипажа ДПС.

Накануне в соцсетях появилось видео происшествия. Камеры наружного наблюдения сняли, как на огромной скорости автомобиль летит по Ленинскому проспекты, затем сносит небольшое деревцо возле перекрестка с улицей Барнаульской, ударяется в дорожный знак и загорается.

Как нам стало известно, у водителя "КИА" налицо были признаки алкогольного опьянения. Однако от медицинского освидетельствования он отказался.

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Вечером в пятницу, 12 марта, по центру Калининграда, полыхая мигалками и подвывая сиренами, носились автомобили Госавтоинспекции. Оказалось, сразу пять экипажей дорожно-патрульной службы собрал за собой 39-летний любитель пьяных «покатушек». Его полицейским, в конце концов, удалось настигнуть и блокировать в одном из дворов. Нарушителю Правил дорожного движения теперь предстоит отвечать за езду в состоянии алкогольного опьянения – причем уже повторную. Так что, одним только штрафом автолюбитель теперь может и не отделаться (подробности).