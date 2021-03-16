Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество16 марта 2021 12:51

В Калининграде мать с сыном жестоко избили гостя

Медики диагностировали у него многочисленные переломы челюсти
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий

В Калининграде полицейские задержать мать с сыном, которые жестоко избили гостя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

38-летнего мужчину пригласили в гости, где предложили выпить. Во время застолья между гостем и хозяйкой квартиры возник конфликт, в ходе которого женщина схватила стакан и разбила о голову собеседника. В это время, выбежавший на шум её 28-летний сын накинулся на мужчину и стал наносить ему удары по лицу.

Скорую помощь пострадавшему вызвала его супруга, когда он избитый вернулся домой. Медики диагностировали у него многочисленные переломы челюсти.

На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.