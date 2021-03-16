В Калининграде мать с сыном жестоко избили гостя

В Калининграде полицейские задержать мать с сыном, которые жестоко избили гостя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

38-летнего мужчину пригласили в гости, где предложили выпить. Во время застолья между гостем и хозяйкой квартиры возник конфликт, в ходе которого женщина схватила стакан и разбила о голову собеседника. В это время, выбежавший на шум её 28-летний сын накинулся на мужчину и стал наносить ему удары по лицу.

Скорую помощь пострадавшему вызвала его супруга, когда он избитый вернулся домой. Медики диагностировали у него многочисленные переломы челюсти.

На злоумышленников завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.