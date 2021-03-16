Стало известно, как будет выглядеть «саркофаг» для Королевского замка в Калининграде

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде начали проектировать укрывающую конструкцию, «саркофаг», для подвалов Королевского замка. Как сообщили в Службе государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области, губернатор Антон Алиханов поручил ускорить проектирование объекта.

- Подведомственное нашей службе учреждение культуры «НПЦ по охране памятников» приступило к проектированию укрывающей конструкции над западным раскопом руин Королевского замка. В основу проекта положена одна из трех разработанных ранее концепций, – сообщил руководитель службы Евгений Маслов.

Он добавил, в июне проект должен быть передан для прохождения государственной экспертизы:

- После определения его сметной стоимости будет принято решение о объемах финансирования и времени проведения работ.

В пресс-службе регионального правительства добавили, что накрывающая место раскопок конструкция обеспечит их сохранность, позволит жителям и туристам осматривать достопримечательное место с разных ракурсов.

Добавим, что в представленной визуализации невозможно понять, что именно накрывает «саркофаг».