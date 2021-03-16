Волонтеры обеспечат прозрачность предварительных выборов ЕР

Секретарь Калининградского регионального отделения ЕР Андрей Кропоткин общается с горожанами. Фото: Предоставлено организаторами

15 марта состоялось заседание партии “Единая Россия”, в рамках которого был утвержден основной состав федерального организационного комитета праймериз.

По сообщению издания nashgorod.ru, большинство мест отдали общественникам. Ранее инициативу о повышении активности волонтеров в большой политике поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин.

- Наша с вами задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого - и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества, - все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться (на предварительном голосовании - Ред.), - заявил председатель оргкомитета, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой, представители общественных организаций всегда взаимодействовали с партией. В прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации, возникшей в результате пандемии коронавируса, взаимодействие усилилось с целью поиска инструментов для преодоления ее последствий.

- ОНФ и «Единая Россия» должны вместе максимально эффективно развивать дальше все значимые для каждого из нас проекты, - заявила Шмелева.

По ее словам, привлечение представителей общественных организаций в работу федеральных оргкомитетов обеспечивает прозрачность и открытость их работы, а также задает российским регионам определенную планку организационного уровня.

Владимир Желонкин - главный редактор издания "Коммерсантъ", который также вошел в состав ФОКа, - выразил мнение, что сама процедура предварительного голосования станет интересным экспериментом. Представители средств массовой информации и общественных организаций смогут посмотреть на процесс изнутри, увидеть, как происходит процедура выдвижения кандидатов.

Необходимо отметить, что в региональных организационных комитетах более 50 процентов мест также получили волонтеры. Также на заседании были утверждены основные требования к праймериз. Так, участники должны иметь гражданство Российской Федерации; судимости и активы в зарубежных государствах недопустимы. Возраст кандидатов - от 21 года. Кроме этого, в анкетах появилась отдельная графа об участии в волонтерской деятельности. Пройти процедуру регистрации можно прямо сейчас на сайте pg.er.ru. Процедура регистрации кандидатов завершится двадцать девятого апреля, а избирателей - двадцать восьмого мая. Итоги озвучат первого июня.

На сайте ER.ru сообщается, что в этом году праймериз партии будут проводиться на протяжении недели с 24 по 30 мая в дистанционном режиме. Проголосовать за кандидатов могут все граждане Российской Федерации, которые пройдут процедуру регистрации и верификации на сайте "Госуслуги".

Андрей Кропоткин, секретарь Калининградского регионального отделения «Единой России», рассказал, что в состав регионального комитета по проведению предварительного голосования вошли 11 человек.

- Среди них, конечно же, и общественники. Это именно те люди, на которых возложена ответственная миссия – следить за тем, чтобы процедура предварительного голосования проходила максимально открыто. Тем более что в этом году участвовать в предварительном голосовании изъявило большое количество молодых людей из числа волонтеров и представителей различных общественных организаций.

Поскольку «Единая Россия» всегда выступала за новые лица в партии, наша задача - дать максимальную возможность молодым людям проявить себя в политике. Новый взгляд, новые идеи и предложения по улучшению социально-экономической жизни не только в целом по стране, но и в каждом конкретном регионе – все это должно найти отражение в предвыборных программах кандидатов, желающих пойти на выборы. Пожелаю всем участникам честной конкуренции и успехов, - отметил Кропоткин.