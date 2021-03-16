Калининградец разукомплектовал трансформаторную подстанцию под Гвардейском

В Гвардейском районе полицейские раскрыли кражу медных запчастей из трансформаторной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Составные части пропали из трансформатора на трассе «Полесск-Правдинск». Сотрудники уголовного розыска проверили ранее судимых местных жителей и выяснили, что к преступлению причастен 36-летний мужчина. Как выяснилось, злоумышленник вскрыл подстанцию и украл рубильник и сборные шины, которые впоследствии сдал в пункт приема металла.

На него завели уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание - 2 года лишения свободы.