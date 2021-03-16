В «Храброво» стали обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам

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В «Храброво» начали обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. В аэропорту установили устройства сканирования штрихового кода с экранов мобильных электронных носителей и информационная система, состоящая из электронной базы данных.

«Электронный посадочный талон направляется пассажиру на мобильное устройство после самостоятельной онлайн-регистрации на рейс. Обращаем особое внимание, что воспользоваться электронным посадочным талоном могут только пассажиры авиакомпаний, подтвердивших эту услугу. Электронный посадочный талон необходимо сохранить на мобильном электронном устройстве для предъявления в аэропорту и на борту воздушного судна (по запросу) в любой момент и без доступа в интернет», - отметили в пресс-службе аэропорта.

При этом, возможность использования посадочного талона, оформленного на бумажном носителе, в аэропорту сохраняется. Посадочные талоны выдаются пассажирам на бумажных носителях на стойках регистрации.

Если в аэропорту по какой-то причине у пассажира нет доступа к электронному посадочному талону, необходимо распечатать бумажный посадочный талон на стойке регистрации не позднее, чем за 45 минут до вылета рейса.

Также пассажиры могут распечатать посадочный талон самостоятельно перед приездом в аэропорт или на установленном в аэровокзале киоске по распечатке посадочных талонов.

Если пассажир путешествует с багажом, необходимо после онлайн-регистрации на рейс сдать багаж на стойке регистрации в аэропорту.