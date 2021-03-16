В центре Зеленоградска установили мозаичное панно, посвященное Королеве Луизе

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Фото: Instagram.com
Яркое мозаичное панно появилось в сквере Королевы Луизы в Зеленоградске. Автором работы стал местный художник Павел Савельев.
Как он рассказал, панно в классическом стиле выполнено из смальты. Использовался метод так называемого обратного набора.
«Изображение собирается на плоскости эскиза в зеркальном виде, потом заливается раствором, или монтируется на какое либо основание, или сетку... А потом переворачивается», - пояснил дизайнер.
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Фото: Instagram.com
Панно установили ко дню празднования 245-летия Королевы Луизы.
«Панно пока укрыто, оно ждет теплой погоды, чтобы я смог затереть стыковочные швы, так что подождите немного», - написал Павел в Инстаграме.
Он отметил, что композиция изготовлена на 90% из смальты, которая использовалась, при изготовлении знаменитых Солнечных часов в Светлогорске, которым в этом году 45 лет.