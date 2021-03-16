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Общество16 марта 2021 15:50

В центре Зеленоградска установили мозаичное панно, посвященное Королеве Луизе

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Фото: Instagram.com

Яркое мозаичное панно появилось в сквере Королевы Луизы в Зеленоградске. Автором работы стал местный художник Павел Савельев.

Как он рассказал, панно в классическом стиле выполнено из смальты. Использовался метод так называемого обратного набора.

«Изображение собирается на плоскости эскиза в зеркальном виде, потом заливается раствором, или монтируется на какое либо основание, или сетку... А потом переворачивается», - пояснил дизайнер.

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Фото: Instagram.com

Панно установили ко дню празднования 245-летия Королевы Луизы.

«Панно пока укрыто, оно ждет теплой погоды, чтобы я смог затереть стыковочные швы, так что подождите немного», - написал Павел в Инстаграме.

Он отметил, что композиция изготовлена на 90% из смальты, которая использовалась, при изготовлении знаменитых Солнечных часов в Светлогорске, которым в этом году 45 лет.