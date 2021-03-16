Калининградская спортсменка стала бронзовым призером первенства России по тхэквондо

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Краснодарском крае прошли молодежные соревнования по тхэквондо, в которых приняли участие свыше 500 бойцов не старше 21 года из 50 регионов РФ.

Лучшей в сборной Калининградской области стала бронзовый призер всероссийской Спартакиады учащихся 2019 года Вероника Жупанова. Она соперничала среди 24 спортсменок в весовой категории «до 62 килограммов» и выиграла три поединка из пяти возможных.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, в первом бою калининградка оказалась сильнее представительницы Новосибирска со счетом 16:5. Второй поединок с соперницей из Краснодара завершился со счетом 14:14 в основное время, а в дополнительном раунде до «золотого» балла сильнее была наша спортсменка. Третий поединок против бойца из Москвы она завершила со счетом 7:3 в свою пользу. Но уже в полуфинале противопоставить что-либо титулованной представительнице сборной Дагестана Вероника Жупанова не смога и автоматически заняла одно из двух третьих мест этого дивизиона.

Отметим, что этот результат позволил Веронике Жупановой выполнить норматив на присвоение отраслевого звания «Мастер спорта России» и стать первой обладательницей соответствующего знака и удостоверения среди девушек калининградского тхэквондо. А также пополнить расширенный список молодежной сборной страны с перспективой принять участие в тренировочных мероприятиях и турнирах.